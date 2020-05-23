Появилось видео с места пожара в больнице Татарстана

Казань, 23 мая. Сотрудники МЧС Татарстана разместили видео, на котором показаны последствия пожара в сосудистом отделении больницы в Зеленодольске.

Напомним, что вечером 22 мая произошел пожар в сосудистом отделении больницы в Зеленодольске. Пламя распространился на площади в 3 кв. м, были эвакуированы 88 человек. В результате происшествия погибли два человека, еще двое пострадали.

На опубликованных кадрах запечатлена обстановка в самом медучреждении, где распространилось пламя. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Происшествие в Зеленодольске — не первый трагический инцидент в медучреждениях в течение этого месяца. 12 мая произошло возгорание в петербургской больнице Святого Георгия. Жертвами трагедии стали 5 человек. Как отмечают в правоохранительных органах, причиной возгорания стал неисправный аппарат ИВЛ.

9 мая возгорание было зафиксировано на первом этаже лечебного корпуса московской городской клинической больницы №50, в которой располагались пациенты с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года специалисты пожарного надзора МЧС РФ провели более тысячи проверок в медучреждениях. В результате надзорных действий, сотрудниками МЧС было выявлено более 11 тыс. нарушений. В суды были направлены 190 административных дел.