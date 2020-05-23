Серябкина призналась, что именно Фадеев предложил ей уйти из лейбла

Москва, 23 мая. Певица Ольга Серябкина призналась, что инициатором разрыва ее сотрудничества с лейблом MALFA стал его основатель продюсер Максим Фадеев.

В прошлом году Серябкина объявила о своем уходе из лейбла Фадеева. Однако многие были уверены, что продюсер не отпустит так легко свой любимый проект MOLLY. Между ним и певицей были крепкие дружеские отношения.

В пятницу во время шоу «Вечерний Ургант» певица призналась, что именно Фадеев был инициатором разрыва контракта.

«Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением», — рассказала певица.

35-летняя бывшая солистка группы Serebro еще в феврале решила отказаться от псевдонима MOLLY и выступать под настоящей фамилией. Сейчас звезда сокрушается, что из-за пандемии коронавируса она не успела развернуть активную деятельность в статусе свободного артиста.

Отметим, ранее в Сети появились слухи о романе Фадеева с бывшей подопечной Серябкиной. В частности, указывалось на то, что певица Елена Темникова ушла из группы Serebro именно из-за отношений Фадеева и Серябкиной, после чего та стала лидером коллектива.

Незадолго до этого, в марте, Фадеев заявлял, что у него не было романа ни с Серябкиной, ни с другими участницами Serebro. Продюсер подчеркнул, что у него есть разные скелеты в шкафу.

На то, что у Фадеева якобы были романтические отношения с участницами группы Serebro и это стало причиной ухудшения их отношений, намекали те только, но и Наргиз. Фадеев развеял эти мифы, подчеркнув, что «просто относился к ним честно».