Актер Мохов рассказал, как в 50 лет «стал бомжом» после двух разводов

Москва, 23 мая. 56-летний актер Александр Мохов поделился откровениями о неудачах в отношениях с женщинами. Подробности из личной жизни артист рассказал Агате Муцениеце в рамках ее шоу «Честный развод».

«Я все отдавал женам. Как-то поймал себя на мысли, что в 50 лет стал бомжом. Снимал квартирку однокомнатную, которую называл камерой хранения. И вдруг задумался: «А не дай Бог заболею, что-то случится. Где мне жить?» — рассказывает Мохов.

Актер тепло отзывается о первой жене Татьяне. Они прожили вместе 18 лет и их развод получился максимально спокойным, насколько это могло быть возможно.

«Я всегда с теплотой вспоминаю первый брак. Не могу сказать, что жалею, потому что у меня есть замечательная жена Ирочка, тогда бы я не смог на ней жениться, ей было лет 5. Но я очень благодарен Татьяне за потрясающие моменты в жизни», — признается Мохов.

Он отмечает, что Татьяна — умнейшая женщина. По его словам, при расставании у них даже не вставал вопрос о разделе имущества. После этого он прожил 12 лет с актрисой Дарьей Калмыковой. Сейчас же Александр Мохов счастлив в браке с 28-летней Ириной Огородник.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце приняла решение развестись с Павлом Прилучным без судебных разбирательств. Актриса не будет требовать через суд дополнительных средств и раздела имущества. Развод будет зарегистрирован на мировом участке суда.