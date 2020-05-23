Названа предварительная причина пожара в больнице в Татарстане

Казань, 23 мая. Предварительной причиной пожара в сосудистом отделении Зеленодолськой центральной районной больницы в Татарстане названо короткое замыкание, сообщили в экстренных службах.

«Пока рассматривается версия короткого замыкания. По словам очевидцев, сначала возникли проблемы с освещением, а потом из палаты на первом этаже пошел черный дым», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в больнице Зеленодольска стали два человека, еще четверо пострадали в результате отравления продуктами горения.

Пожар произошел в палате сосудистого отделения больницы на первом этаже. Спасатели справились с огнем довольно быстро. Согласно уточненным данным, из больницы были эвакуированы 83 человека, которых позднее разместили в соседнем корпусе.