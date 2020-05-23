Спикер парламента Чечни опроверг слухи о госпитализации Кадырова с коронавирусом

Грозный, 23 мая. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями информацию о болезни главы республики Рамзана Кадырова и призвал не переживать о его здоровье.

«Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, — неправда», — отмечает Даудов.

Он заверил, что причин для беспокойства о состоянии здоровья Кадырова нет.

Напомним, что недавно стала распространяться информация, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. Генеральный директор спортивного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров эту информацию опровергнул, заявив, что Рамзан Кадыров находится в Чечне и пребывает в добром здравии, передает RT.

Помощник Кадырова, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявлял, что глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В конце апреля он лег в больницу, а 19 мая был выписан и вернулся к своим должностным обязанностям. Также коронавирус был выявлен у главы Минстроя Владимира Якушева, его заместителя Дмитрия Волкова, министра культуры Ольги Любимовой, а также у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки.