Киев, 23 мая. Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко ранее заявил, выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса должны пройти в одно время с местными выборами, которые состоятся 25 октября.

Резников в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» уточнил, что условием для проведения выборов в Донбассе является то, что данная территория «должна быть безопасна».

«И, соответственно, где-то в августе должны быть выведены оттуда уже войска и проведено разоружение и демобилизация», — заявил он.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести 25 октября местные выборы по всей территории страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Отметим, согласно Минским соглашениям, Киев должен провести конституционную реформу с закреплением на постоянной основе особого статуса Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. 15 мая офис президента распространил заявление, в котором сообщалось, что Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Кроме того, в документе сообщалось, что выборы в Донбассе могут пройти только после получения Киевом контроля над государственной границей в ЛНР и ДНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошла насильственная смена власти. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.