Войтановский назвал инициативу Вишневского о недоверии Беглову подлой и низкой

Санкт-Петербург, 23 мая. Партии «Единая Россия» и Социальной защиты и Добрых дел выпустили совместное заявление в поддержку губернатора Петербурга Александра Беглова, с критикой которого ранее выступил руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский. Об этом сообщил глава муниципального собрания округа Лиговка-Ямская Вадим Войтановский.

В пятницу, 22 мая, Вишневский заявил о попытке инициировать процедуру выражения недоверия Беглову. По мнению политика, петербургские власти не смогли в достаточной мере обеспечить средствами защиты медиков.

«Подло и низко сваливать на Александра Дмитриевича проблемы, перед лицом которых оказался не только наш город, но и вся страна и весь мир в период угрозы коронавируса. Мы видим, что наш губернатор с утра до ночи находится на передовой этой борьбы. Не отсиживается в кабинетах, а в своем плотном графике находит время, в том числе, чтобы регулярно навещать больных, на своем примере проверять условия, которые обеспечены им в больницах, поддерживать врачей», — заявил Войтановский.

При этом депутат подчеркнул, что губернатор оказывает медикам не только материальную поддержку, но и моральную.

«Нет такого вопроса: достаточно ли эффективно Петербург под чутким руководством Александра Дмитриевича борется с болезнью? Вопрос стоит так: можем ли мы говорить, что Петербург служит в этом вопросе примером для всех регионов, в том числе Москвы? Можем ли мы говорить, что уже сейчас Александр Беглов заслуживает высшей оценки и похвалы за защиту петербуржцев в это непростое время? И ответ для нас очевиден: можем и должны!» — подчеркнул Войтановский.

В ответ на инициативу «Яблоко» в Лиговке-Ямской пройдет сбор подписей местных жителей в поддержку Беглова. Войтановский пообещал, что когда наберется более 50 тыс. подписей, обращение направят в администрацию президента РФ.

По мнению депутата, инициатива с отзывом губернатора поднимает вопрос о целесообразности нахождения Вишневского в городском парламенте.

«Я не могу удержать своих избирателей в их порыве инициировать отзыв парламентария. Возможно, это процедура окажется нереализуемой на практике — ведь избраться по нашему одномандатному округу он не сумел и в Закс ему пришлось проходить в общегородской части списка, а это означает, что формально его округ — весь Петербург. Но я думаю, будет показательно, когда мы соберем тысячи «живых» подписей петербуржцев за его отзыв и передадим их в Горизбирком или его кураторам», — заявил Войтановский.

Отметим, ранее стало известно, что Вишневский поддержал фейковую информацию иностранных СМИ о якобы занижении властями смертности от коронавируса, несмотря на официальное опровержение от профильных ведомств. Данные тезисы либеральная общественность лоббирует с самого начала эпидемии в России, пытаясь дискредитировать меры властей по нераспространению коронавируса и не обращая внимания на заявления уполномоченных ведомств.