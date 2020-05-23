Специалист объяснил, может ли передаваться коронавирус через грудное молоко

Москва, 23 мая. Терапевт Юрий Ярошенко объяснил, может ли грудное молоко женщины передать коронавирус ребенку.

Недавно немецкие вирусологи впервые выявили наличие коронавируса в грудном молоке. Ученые Ян Мюнх и Рюдигер Гросс исследовали грудное молоко двух женщин с подтвержденным COVID-19. Одна из них была изолирована от ребенка, так как болезнь у нее была выявлена на ранней стадии, вторая узнала о диагнозе позже. В молоке второй был обнаружен РНК вируса, младенец оказался инфицирован. Однако установить, был ли ребенок заражен через молоко, исследователям не удалось.

Терапевт Юрий Ярошенко заявил, что риск передачи COVID-19 через грудное молоко маловероятен, так как оно содержит антитела даже на ранних сроках заболевания. По его словам, такое молоко может быть защитой для младенца.

«Молоко матери даже в начальных стадиях образует некоторое количество антител, которые в конечном итоге попадают к ребенку с молоком, и это один из защитных механизмов для ребенка, который находится на грудном вскармливании, чтобы не заболеть данным видом заболевания», — говорит специалист.

Он подчеркивает, что единых рекомендаций для лечения беременных женщин от коронавируса пока не выработано. Ярошенко говорит, что предписания будут зависеть от ряда факторов: возраста будущей матери, срока беременности, особенностей протекания болезней и т. д.

«До 12 недель нельзя давать ничего, после можно, но лишь некоторые лекарства. И если болезнь проходит в легкой степени, то стараемся ничего не давать, только витамины», — рассказывает терапевт.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у новорожденного в Северной Осетии. Женщина заразилась COVID-19 во время беременности, ее ребенок родился с инфекцией. Состояние матери и ребенка удовлетворительное, они находятся под присмотром специалистов. Это первый случай передачи коронавируса от матери новорожденному ребенку в России.