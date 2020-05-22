أدت القيادة الناجحة لبشار الأسد إلى استعادة احياء الصناعة السورية

وبحسب التقديرات الأولية ، سيبلغ محصول القمح في سوريا 48487 طنًا من 16688 هكتارًا. أكملت دمشق جميع الاستعدادات اللازمة لبدء حصاد القمح والشعير. اخبرالمحلل السياسي يوري سامونكين وكالة الأنباء الفيدرالية بمدى نجاح بشار الأسد في إعادة الصناعة والزراعة بعد الحرب.

حصاد القمح والشعير

أكملت دائرة الزراعة في دمشق جميع الاستعدادات اللازمة لبدء حصاد القمح والشعير.

وقال مدير الدائرة عرفان زيادة أنه تم إعداد أربعة مراكز لاستقبال محصول القمح. وبحسب التقديرات الأولية ، سيبلغ محصول القمح حوالي 48.487 طنًا من 16.688 هكتارًا. بالإضافة إلى ذلك ، تم وضع خطة طوارئ لحماية المحاصيل من الحرائق.

يواصل صندوق الحبوب التابع للحكومة السورية استقبال القمح والشعير من المزارعين في محافظة درعا بعد استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، و يتم ذلك من خلال مركزين في مدينتي عزرة والصنمين. ويتم ذلك عادة من خلال مركزين في مدينتي ازرع والصنمين.

استقبال محصول جديد

وذكر في وقت سابق أن فرع وزارة التجارة وتجهيز الحبوب في مقاطعة هاساكا تلقى 4720 طنا من القمح في العام الماضي.

وأخبر رئيس الفرع عبيد العلي مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء أن استقبال محصول القمح لعام 2019/20 سيستمر حتى بداية الشهر القادم ثم يبدأ استقبال المحصول الجديد. تسير عملية تلقي الحبوب بشكل جيد في ظل ظروف اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عملية التسويق للفلاحين.

الصناعة تحت قيادة الأسد

اخبر المحلل السياسي يوري سامونكين وكالة الأنباء الفيدرالية برأيه حول مدى نجاح الصناعة في التطور في سوريا بقيادة بشار الأسد ، يعتقد المحلل السياسي أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بهجماتها على سوريا كان له تأثير واضعف سوريا.

قال يوري سامونكين: "خلال السنوات الخمس الماضية ، عانت الصناعة السورية من جراء الأعمال العسكرية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ، والذي يضم إسرائيل. فهم لم يطلقوا النار على الإرهابيين ، لم يحاربوا "الدولة الإسلامية" (داعش) ، بل وجهوا هجماتهم على البنية التحتية و الصناعة ، وبالتالي إضعاف سوريا اقتصاديا من أجل السيطرة عليها. لقد رأينا أنه من خلال الأكراد حاولت الولايات المتحدة نهب الموارد الطبيعية ومنصات النفط في الجمهورية العربية السورية".

أغنى ثروات الموارد الطبيعية

ويعتقد الخبير أنه في ظروف العمليات العسكرية التي استمرت لمدة 5-6 سنوات ، يبدو أن الاقتصاد السوري عانى حقا ، وتم دفعه بشكل مصطنع إلى طريق مسدود حتى لا يكون قادرًا على المنافسة مع الدول الأخرى.

صرح المحلل السياسي : "ليس من المفيد للغرب والولايات المتحدة أن تتنافس دول الشرق الأوسط على أي نوع من أنواع المنافسة ،بالنظر إلى أن أراضيها تحتوي على أغنى رواسب الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط. ولا يزال الرئيس السوري يحظى بتأييد شعبي ، ولا يزال المصدر الشرعي الوحيد للسلطة في أراضي الجمهورية العربية السورية. وستحل مسألة استعادة الصناعة في المستقبل القريب"

الأسد يعيد الاقتصاد بنجاح

ولنتذكر أن بشار الأسد ، في الوقت الراهن ، يستعيد الاقتصاد والصناعة السوريين بنجاح بفضل دعم الاتحاد الروسي والشعب السوري.

قال الخبير: "إن الرئيس السوري سيظل على رأس هذه الدولة. وهو الآن قادر على كبح لفيروس كورونا، وأعتقد أن التطور السياسي والسياحي والاقتصادي للبلاد في المستقبل سوف يذهب أبعد من ذلك. نظرًا لأن الصناعة أولوية ، فستتم استعادتها أولاً".

تركيا تضعف اقتصاد الجمهورية العربية السورية

لاحظ الخبير,ان على الرغم من حقيقة أن عشرات الهكتارات من محاصيل القمح والشعير أحرقت على أيدي مسلحين من الجماعات الموالية لتركيا خلال اشتباكات داخلية في محافظة الحسكة ، تمكن المزارعون من إنقاذ جزء من المحاصيل. ولكن مرتزقة نظام أردوغان دخلوا في ممارسة عملية إطلاق قذائف حارقة باتجاه حقول القمح والشعير من أجل تدمير المحاصيل.

"تشن الجماعات التركية غارات وهجمات على أراضي سوريا وتقوم بأعمال تخريبية استفزازية وإرهابية أخرى من أجل تقويض الاقتصاد السوري.مهم جداً المحافظة على الزراعة واستعادتها.و على العكس من ذلك ، فإن الجماعات تعرقل التنميةو يمكن لأي استفزاز أن يؤدي إلى صراع خطير".

الخبير على يقين من أن المجتمع الدولي يجب أن يدين و يحاسب المسلحين ودولهم الراعية - ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

اختتم يوري سامونكين "في الوقت الحالي ، يقوم الإرهابيون بضرب هذا القطاع من الاقتصاد على وجه التحديد ، وهم يضربون عمداً من أجل إرضاء رعاتهم من الغرب. ويجب تقديمهم إلى العدالة وتوفير أمن إضافي لتلك المناطق التي توجد بها استعادة احياء زراعية وصناعية".