حصاد أخبار سوريا 22 مايو : لواء القدس أخلت مخابئ الإرهابيين في حمص, اصيب ستة أشخاص في انفجار في دير الزور.

سوريا ، 22 مايو: مقاتلو لواء القدس يطهرون ملاجئ الإرهابيين في حمص, جرح ستة أشخاص في سلسلة انفجارات في دير الزور

مقاتلو "لواء القدس" يطهرون مخابئ داعش في حمص

واجه مقاتلو وحدة لواء القدس ، جنباً إلى جنب مع القوات السورية وقوات الدفاع الوطني ، إرهابيين من الخلايا النائمة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بادية الشام الصحراوية. تمكن الجيش من القضاء على عدد من التحصينات ومواقع الإرهابيين في منطقة البشري.

إصابة ستة مواطنين في دير الزور

في مدينة البصيرة ، قامت مجموعة من المجهولين بزرع قنبلة محلية الصنع على دراجة نارية. في وقت لاحق ، وقع انفجار ثانٍ في المدينة. أدى انفجار عبوة ناسفة مثبتة على دراجة نارية إلى إصابة وقتل حوالي ستة أشخاص. ولم تعلن أي من الجماعات حتى الآن مسؤوليتها عن تركيب القنبلة.

هرب إرهابيو داعش من السجن في الرقة

تمكن عدد من الإرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية من الفرار من سجن تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية . وقع الحادث في مدينة الطبقة ، مما أسفر عن إصابة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية من الحراس ، وتمكن إرهابيان من الفرار في اتجاه غير معروف.

في الوقت الحالي ، يتم تطويق المناطق المحيطة ، ووحدات قوات الدفاع الذاتى في المدينة في حالة تأهب قصوى. وبحسب أنباء غير مؤكدة ، فقد هاجمت مجموعة من المجهولين أحد نقاط التفتيش ، أسفرذلك عن قتل وجرح العديد من المقاتلين الأكراد ، وبعد ذلك قامت مروحيات استطلاع تابعة للتحالف الدولي بعمليات استطلاع جوية.

مضايقة السكان المحليين في الحسكة

تستمرت المجموعات الموالية لتركيا في قمع السكان العرب المحليين في شمال محافظة الحسكة. وبحسب مصادر محلية ، بالقرب من مدينة رأس العين ، قام مسلحون من الجيش الوطني السوري بإخلاء عشرات العائلات من منازلهم ، ووضعوا أفراد أسرهم في هذه المنازل المحتلة.

أفادت الأنباء أن ثلاث حافلات وصلت إلى المدينة مع 20 زوجة وأولاد المسلحين ، وبعد ذلك أعيد توطينهم في منازل في قرية السكرية. كما يقوم المسلحون بمصادرة مجوهرات ومدخرات وممتلكات المواطنين عند الإخلاء.وإجمالا ، خلال فترة احتلال "رأس العين" ، فقد أكثر من مائة مدني منازلهم أثناء احتلال "الجيش الوطني السوري" لرأس العين.