Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве приблизилось к 2000

Москва, 22 мая. Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число скончавшихся достигло 1 934, свидетельствуют данные оперативного штаба столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщают в Оперштабе.

Ранее региональный Оперштаб сообщал, что коронавирус выявлен еще у 2988 москвичей за последние сутки. Общее число инфицированных COVID-19 с начала эпидемии в столице достигло 158,2 тыс. человек. Москва остается на первом месте по количеству зарегистрированных случаев коронавируса.

Днем ранее сообщалось о смерти 73 пациентов с подтвержденным COVID-19 в Москве.