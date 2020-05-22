Жертвами пожара в больнице Татарстана стали два человека

Казань, 22 мая. Два человека погибли при пожаре в помещении больницы города Зеленодольска в Татарстане, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.
По данным регионального управления МЧС РФ, сообщение о пожаре в сосудистом отделении больницы на улице Гоголя, 1, в Зеленодольске поступило в 22.15 по московскому времени. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар произошел в палате на первом этаже. Из здания эвакуировали 88 человек.
В 22.31 спасатели ликвидировали открытое горение.
Представитель регионального Минздрава уточнила ТАСС, что к этому моменту известно о двух погибших. Министр здравоохранения Татарстана выехал на место происшествия.
По данным СМИ, еще четыре человека пострадали.