Сафронов сообщил о тяжелом состоянии сатирика Трушкина, госпитализированного с COVID-19

Москва, 22 мая. Художник Никас Сафронов рассказал о состоянии зараженного коронавирусом сатирика Анатолия Трушкина. По его словам, у Трушкина очень тяжелое состояние, у него поражено 80% легких.

Художник заявил, что сатирик не сразу обратился к медикам, а пытался вылечиться самостоятельно.

«Анатолий Алексеевич не сразу обратился к врачам. А когда все-таки участковый и я настояли, чтобы он вызвал скорую, в больнице даже не сразу у него обнаружили коронавирус», — говорит Сафронов.

Известно, что вирус диагностирован и у жены Трушкина — Натальи. По словам художника, у нее тоже тяжелое течение болезни, но она отказывается от госпитализации.

«У нее тоже тяжелое состояние, ее пошатывает. Но пока в больницу не ложится, считает, что так она больше сможет помочь Толичке», — говорит Никас Сафронов.

Он выразил надежду, что Анатолий Трушкин вскоре пойдет на поправку и вернется к работе.

«Организм у него сильный, мы надеемся, что он справится с болезнью, и в скором времени надеемся увидеть его на творческих встречах, на экране», — отмечает Сафронов.

Ранее Никас Сафронов выразил уверенность, что певица и телеведущая Надежда Бабкина не стала бы прикрываться лечением пневмонии, а на самом деле проходить курс омолаживающих процедур. Художник сам видел, как после госпитализации артистки улицу, на которой находится ее дом, тщательно обрабатывали дезинфицирующими средствами.