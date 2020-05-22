Доктор Мясников объяснил, почему в России совпали плато и пик смертности от COVID-19

Москва, 22 мая. Совпадение плато и пика смертности вызвано законами эпидемиологии: врачи продолжают борьбу за жизнь пациентов, остающихся в реанимациях. Об этом сообщил главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

В своем Telegram-канале Мясников напомнил, что в условиях пандемии COVID-19 борьба идет за жизни тяжелых пациентов. На это требуется время.

«Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как например от инфаркта миокарда или инсульта. Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех», — отметил он.

По его словам, из больниц сейчас выписывают гораздо больше пациентов, чем поступает. В частности, его клиника сейчас заполнена только на треть. Но при этом в реанимации врачи продолжают борьбу за тяжелых пациентов, поэтому статистика смертности какое-то время будет держаться на высоком уровне.

По данным на 22 мая, в России выявлено 326 448 заболевших COVID-19, выздоровели 99 825 пациентов, зафиксировано 3 249 летальных исходов. Москва находится на первой строчке по распространению вируса. В общей сложности в столице выявлено 158 207 заболевших, 1 867 человек скончались.

В пятницу стало известно, что ВОЗ включила разрабатываемую в МГУ вакцину от COVID-19 в перечень перспективных. Поливалентная вакцина была создана биологами МГУ на основе вирусов растений против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS.