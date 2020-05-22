Грызлов указал на пассивность ОБСЕ в Донбассе

Москва, 22 мая. Полпред РФ на Минских переговорах по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов выразил удивление пассивностью представителей ОБСЕ на фоне обострения обстановки на востоке Украины.

«Трудно объяснить позицию ряда ответственных представителей ОБСЕ, которые не реагировали на обращения Донецка и Луганска», — заявил Грызлов после внеочередного заседания Контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Он подчеркнул, что структурам ОБСЕ необходимо сделать выводы из этого бездействия.

Напомним, что 22 мая по инициативе Киева состоялась внеочередное заседание Контактной группы, которой предшествовала встреча ее рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Как отмечает глава МИД ДНР и полпред на Минских переговорах Наталья Никонорова, представители республики согласились на внеочередную встречу исключительно ради прекращения обстрелов со стороны Украины, которые приводят к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры. По ее словам, договориться в очередной раз не удалось.

Ранее RT сообщало, что подразделения Народной милиции ДНР выведены в районы боевого предназначения в готовности к отражению украинской агрессии.

Напомним, что в апреле 2014 года новые украинские власти начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости в ответ на февральский госпереворот в Киеве. По данным ООН, жертвами гражданского конфликта стали около 13 тыс. человек.