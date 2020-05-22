Постпредство РФ усомнилось в приверженности НАТО контролю над вооружениями

Брюссель, 22 мая. Заявления НАТО о приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, сообщили в постпредстве России при НАТО.

В пятницу прошло экстренное заседание Совета НАТО по обсуждению одностороннего решения США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

В российской миссии при НАТО сообщили ТАСС, что по итогам заседания генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением по ситуации с ДОН. При этом он дважды указывал на приверженность НАТО сохранению эффективности международного режима контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«К сожалению, факты это, мягко говоря, не подтверждают. Речь идет о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии на развал международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями», — заявили в постпредстве РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из ДОН. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. И оговорился, что возобновление договора возможно.

В пятницу МИД России сообщил, что посольство США в Москве направило официальную ноту в российское дипломатическое ведомство о решении начать процедуру по выходу Вашингтона из ДОН, передавали «Известия».

Члены НАТО обвинили Россию в нарушении договора. Как утверждает военный блок, российская сторона в течение многих лет якобы вводила ограничения на полеты, не совместимые с соглашением. Комментируя заявление Альянса, член Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что НАТО становится соучастницей операции по разрушению Договора по открытому небу, безответственно занимая позицию США, передавал RT.