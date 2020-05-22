В ДНР рассказали об устроенном Киевом «театре абсурда» на заседании по Донбассу

Донецк, 22 мая. Украинская сторона вновь устроила «театр абсурда» на внеочередной встрече контактной группы по Донбассу, сообщает полпред ДНР в контактной группе, глава министерства иностранных дел республики Наталья Никонорова.

Напомним, что 22 мая в формате видеоконференции состоялось внеочередное заседание контактной группы по Донбассу.

По словам Натальи Никоноровой, внеплановое заседание имело бы смысл, если бы в его ходе были согласованы меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья мирных граждан Донбасса.

«Однако и в этот раз представители Киева разыграли очередной театр абсурда. К примеру, представляющий Киев господин Резников заявил, что нет никакой «ургентной ситуации» на линии соприкосновения», — отмечает глава МИД ДНР.

Никонорова подчеркнула, что представители республики согласились на заседание исключительно ради прекращения обстрелов со стороны Украины.

«Вместо того, чтобы выполнять согласованное контактной группой бессрочное и полное перемирие, украинская сторона придумывает какие-то «окна тишины», которые, как и само всеобъемлющее перемирие, нарушаются ее же вооруженными формированиями», — заявила представитель ДНР в контактной группе.

Ранее Наталья Никонорова заявляла, что Киеву придется вести прямой и честный диалог с ДНР и ЛНР или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения. По ее словам, отказ украинских чиновников от диалога с представителями Донбасса является нарушением Минских договоренностей, где прописано, что Киев должен напрямую вести переговоры с республиками.