Омские волонтеры помогают оставшейся без магазина деревне. ФАН-ТВ

Волонтеры из Омска решили помочь деревни, отрезанным от мира карантином. До начала самоизоляции между районным центром и деревней Никитино ходил общественный транспорт. Это позволяло людям добираться до более крупного населенного пункта и покупать продукты там. Однако сообщение было приостановлено, и селяне были вынуждены искать новые способы передвижения. Тем не менее, не у всех есть личный транспорт или средства на такси. Жители обратились к волонтерам из Общероссийского народного фронта.

«К нам поступила заявка из села Никитино Кормиловского района. Заявка была коллективная. Конечно же, мы задались вопросом, почему сразу пять жителей села обратились в волонтерский штаб по оказанию помощи. Казалось бы, села на начальных этапах пандемия застала меньше, чем городских жителей. И когда мы приехали в эту деревню, мы начали общаться с жителями и поняли, что есть большая проблема», — рассказала волонтер Анастасия Ерахтина.

Оказывается, в деревне нет продовольственного магазина, где можно купить необходимые продукты и хозяйственные товары.

«У нас вот как говорят, зачем вам дорогу чистить, что вас тут три старухи ходят, невыгодно магазин держать вам», — жалуется жительница деревни Никитино Валентина Лаврикова.

«Ну вот представьте, даже булку хлеба и то негде купить, магазина нет. И куда деваться? Я даже не знаю, это прям чудо какое-то, что появились волонтеры», — радуется ее односельчанка Нина Кудрявцева.

После первого визита в Никитино волонтеры решили «взять шефство» над деревней и организовали бесперебойные поставки продуктов питания тем жителям, кому эта услуга необходима. В планах волонтеров и открытие в деревне магазина.

«Мы решили все-таки обратиться в правительство Омской области и в администрацию Кормиловского муниципального района с просьбой обеспечить после пандемии магазин, потому что сельское поселение пользуется популярностью, в нем не три семьи проживает и даже не 30, а гораздо больше. Поэтому мы знаем уже точно, что в этом поселении появится свой магазин», — уверена волонтер Анастасия Ерахтина.

По словам Анастасии, уже удалось определится с местом под магазин. В данный момент ведутся переговоры с предпринимателем, и идет поиск продавца торговой точки.