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ФАН-ТВ

Омские волонтеры помогают оставшейся без магазина деревне. ФАН-ТВ

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Волонтеры из Омска решили помочь деревни, отрезанным от мира карантином. До начала самоизоляции между районным центром и деревней Никитино ходил общественный транспорт. Это позволяло людям добираться до более крупного населенного пункта и покупать продукты там. Однако сообщение было приостановлено, и селяне были вынуждены искать новые способы передвижения. Тем не менее, не у всех есть личный транспорт или средства на такси. Жители обратились к волонтерам из Общероссийского народного фронта.

Омские волонтеры помогают оставшейся без магазина деревне. ФАН-ТВ

«К нам поступила заявка из села Никитино Кормиловского района. Заявка была коллективная. Конечно же, мы задались вопросом, почему сразу пять жителей села обратились в волонтерский штаб по оказанию помощи. Казалось бы, села на начальных этапах пандемия застала меньше, чем городских жителей. И когда мы приехали в эту деревню, мы начали общаться с жителями и поняли, что есть большая проблема», рассказала волонтер Анастасия Ерахтина.

Оказывается, в деревне нет продовольственного магазина, где можно купить необходимые продукты и хозяйственные товары.

Омские волонтеры помогают оставшейся без магазина деревне. ФАН-ТВ

«У нас вот как говорят, зачем вам дорогу чистить, что вас тут три старухи ходят, невыгодно магазин держать вам», жалуется жительница деревни Никитино Валентина Лаврикова.

Омские волонтеры помогают оставшейся без магазина деревне. ФАН-ТВ

«Ну вот представьте, даже булку хлеба и то негде купить, магазина нет. И куда деваться? Я даже не знаю, это прям чудо какое-то, что появились волонтеры», радуется ее односельчанка Нина Кудрявцева.

Омские волонтеры помогают оставшейся без магазина деревне. ФАН-ТВ

После первого визита в Никитино волонтеры решили «взять шефство» над деревней и организовали бесперебойные поставки продуктов питания тем жителям, кому эта услуга необходима. В планах волонтеров и открытие в деревне магазина.

«Мы решили все-таки обратиться в правительство Омской области и в администрацию Кормиловского муниципального района с просьбой обеспечить после пандемии магазин, потому что сельское поселение пользуется популярностью, в нем не три семьи проживает и даже не 30, а гораздо больше. Поэтому мы знаем уже точно, что в этом поселении появится свой магазин», уверена волонтер Анастасия Ерахтина.

Омские волонтеры помогают оставшейся без магазина деревне. ФАН-ТВ

По словам Анастасии, уже удалось определится с местом под магазин. В данный момент ведутся переговоры с предпринимателем, и идет поиск продавца торговой точки. 

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