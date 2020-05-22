Сябитова призвала использовать эпидемию коронавируса для создания семьи

Москва, 22 мая. Российская телеведущая Роза Сябитова заявила, что эпидемия коронавируса является лучшим временем для поиска спутника жизни и создания семьи.

По ее словам, эпидемия заставила людей более внимательно относиться к своей личной жизни. Сябитова отметила, что необходимо использовать нынешнюю ситуацию для создания семьи.

«Как специалист, я считаю, что хорошая альтернатива сайтам знакомств — социальные сети. Заходите на страницы интересных мужчин, просматривайте, о чем они пишут. Предлагайте дружбу, общение, но не одному, а трем-четырем мужчинам, чтобы потом сделать выбор. Общайтесь по видеосвязи, задавайте вопросы», — пояснила телеведущая.

Сябитова отметила, что поиск хорошего мужа можно сравнить с поиском хорошей работы. Также она посоветовала «отсеивать кандидатов», которые избегают общения в режиме видеосвязи.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек скончались. Более 99 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц. С учетом угрозы распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.