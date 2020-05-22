Лолита рассказала, как в молодости собирала бутылки и бычки с Цекало

Москва, 22 мая. Певица Лолита Милявская рассказала о тяготах жизни после переезда из Киева в Москву в 1980-е годы. По словам артистки, вместе с супругом Александром Цекало они жили в коммуналке без горячей воды и душа, собирали бутылки и бычки.

В интервью «Москвич Mag» Лолита рассказала, что никогда и не думала о переезде в Москву. Это была полностью идея Цекало. Она же просто отправилась за своим мужем.

«Мы даже не понимали, какие трудности будут у нас, у людей без денег и квартир. Это был тяжелый период, когда мы собирали бутылки и бычки у лифта, потому что не хватило денег на сигареты, тогда я еще курила. Меня учили обжигать фильтр от сигарет на свечке, в результате я заработала стоматит», — призналась Лолита.

Пожив немного в квартире у брата, Лолита приняла решение, купить собственное жилье. Первой квартирой оказалась маленькая коммуналка, одна из самых дешевых в Москве.

«Денег на залатывание дыр не было, горячей воды тоже, поэтому три года мы мылись в баке. Потом заработали на газовую колонку и купили поддон. В общем, все, что можно было прожить с лишениями, мы прожили. Но это было для нас не важно: главное, чтобы был угол, где тебя не застанет снег и дождь. Благодаря этому мы вкалывали еще больше», — вспоминает певица.

Сейчас певица живет в новостройке на Таганке, но признается, что скучает по старому району.

Ранее Лолита рассказала, как проводит время, соблюдая режим самоизоляции. По ее словам, в освободившееся от гастролей и творческих проектов время она приводит в порядок свою квартиру, выбрасывает лишние предметы гардероба и благоустраивает свой балкон.

Также она сообщала, что во время режима самоизоляции успела сделать пластическую операцию по подтяжке век. Лолита выбрала это время, чтобы было время на восстановление.