Сирия, 23 мая. В Даръа при теракте пострадали двое мирных жителей. В Хасаке были ликвидированы 10 членов «Отрядов народной самообороны». Бойцы «Лива аль-Кудс» захватили технику террористов «Исламского государства»1 и зачистили их укрытия в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: совместно с бойцами «Лива аль-Кудс» уничтожили укрытия и убежиища террористов ИГ1 в Хомсе; обменялись военнопленными с боевиками «Хуррас ад-Дин» в Идлибе; в Даръа направили подкрепление.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой военной техники в Идлиб; в Хасаке нейтрализовали 10 курдских боевиков.

«Сирийская национальная армия» (СНА): подозревается в поджоге посевов в Алеппо и выселяет в Хасаке местных жителей из домов.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в покушении на мирного жителя и нападении на штаб SDF в Дейр-эз-Зоре; в Ракке совершило нападение на блокпост боевиков SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась полевого командира и двух боевиков при взрыве заминированного автомобиля в Идлибе.

Международная коалиция: провела рейд на востоке Дейр-эз-Зора и Хасаке, в Ракке готовится к строительству трех новых военных баз.

«Демократические силы Сирии» (SDF): приняли участие в рейде международной коалиции в Дейр-эз-Зоре; в Ракке повысили меры безопасности из-за побега нескольких террористов ИГ из тюрьмы и понесли потери.

Провинция Хомс

Согласно информации военного источника агентства Al Masdar, бойцы «Лива аль-Кудс» совместно с сирийскими военнослужащими и Силами национальной обороны (NDF) столкнулись с террористами «спящей ячейки» «Исламского государства» в пустыне Бадия Аш-Шам. Военнослужащим удалось ликвидировать ряд укреплений и позиций группировки в районе Эль-Бишри. Позднее военный корреспондент Олег Блохин сообщил, что военнослужащие также захватили один пикап и три мотоцикла террористов, а также зачистили склад с медикаментами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции совершили десантную операцию в городе Шхиль. По информации источника в сети Twitter @alikhbariasy, спецназ коалиции десантировался в северо-восточной части города и штурмовали один из домов, где предположительно скрывались пособники террористов «Исламского государства». ВВС коалиции нанесли авиаудар по жилому дому в районе Аш-Шабака, где предположительно укрывались члены «спящей ячейки» ИГ. По неподтвержденным данным, при авиаударе погиб один мирный житель.

Как передал медиаресурс SOHR, в городе Бусейра прогремел второй взрыв. Детонация СВУ, установленного на мотоцикл, ранила и убила около шести человек, к вечеру число жертв возросло до 15 человек. Позднее группа неизвестных совершила нападение на штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» в городе Дибан. В нападении и установке СВУ подозревают террористов «Исламского государства». В Шхиле местные жители обнаружили труп мужчины, который позднее был опознан как пропавший ранее Хуссейн Абуда Аль-Заал. В его убийстве тоже подозревают ИГ.

Провинция Даръа

В городе Ас-Санамейн группа неизвестных боевиков совершила нападение на блокпост сирийской армии. Как передает Baladi News, в результате нападения погиб офицер САА, а другой был ранен в результате вооруженного нападения на военный пост на севере города. Также источник сообщает, что группа боевиков совершила попытку покушения на начальника военной полиции САА, напав на него на улице Аль-Сук. Нападение на военнослужащих связывают с деятельностью «спящих ячеек» боевиков, которые действуют в провинции, получая поддержку от сил международной коалиции.

Во второй половине дня в городе Даръа прогремел взрыв. Как сообщает агентство Aleppo AMC, неизвестные лица оставили самодельную бомбу на рыночной площади. По предварительным данным, при инциденте пострадали двое мирных жителей. Источники Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что наиболее вероятной целью атаки было покушение на члена сил внутренней безопасности. Позднее район прибыли подразделения 4-ой дивизии САА.

Провинция Идлиб

Как сообщает портал Rojava Network, ночью СВУ взорвалось в машине полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам». Погиб командир и два боевика, которые находились в салоне автомобиля. Наиболее вероятно, что боевики стали жертвами междоусобных разборок внутри группировки или с боевиками «Хуррас ид-Дин» и «Сирийской национальной армии».

Утром в Идлиб прибыл конвой тяжелой военной техники ВС Турции. Колонна бронированных пикапов и грузовиков материально-технического обеспечения пересекла границу на севере провинции в пункте «Кафр-Лусин», после чего отправилась на юге провинции, где сосредоточены турецкие наблюдательные пункты.

Как сообщает портал Al Nour, днем в поселении Аль-Фуа боевики «Ахрар аш-Шам» разогнали демонстрацию мирных жителей у своей штаб-квартиры.Недовольство жителей поселка вызвала попытка боевиков выселить из дома женщину с детьми, а ее жилье использовать в качестве нового штаба группировки. Боевики открыли огонь по протестующим, ранив несколько человек.

Портал SOHR сообщил, что в городе Тафтаназ состоялся обмен племенными между боевиками «Хуррас ад-Дин» и правительственными войсками. В ряды сирийской армии вернулись трое военнослужащих, захваченных в Латакии, САА возвратила семье одного из боевиков жену, еще одну женщину и их детей.

Провинция Ракка

По данным агентства Baladi News, несколько террористов «Исламского государства» сумели бежать из подконтрольнойSDF в городе Ат-Табка. В настоящее время близлежащие районы оцеплены, отряды SDF в городе находятся в режиме повышенной боеготовности. По неподтвержденным данным, группа неизвестных совершила нападение на один из блокпостов, убив и ранив несколько курдских боевиков, после чего к операции подключились разведывательные вертолеты международной коалиции, которые провели воздушную разведку.

Источник также сообщает, что на севере провинции на линии разграничения сил протурецких группировок и боевиков «Демократических сил Сирии» возобновились боестолкновения. «Сирийская национальная армия» открыла огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам курдских бандгрупп у деревни Арида.

Курдский новостной портал ANF News сообщает со ссылкой на военный источник, что силы международной коалиции намерены создать несколько новых военных баз. Издание Bas News сообщило, что в настоящее время ВС США провозят работы у населенных пунктов Хазима, Аль-Карама и Уль-Айед, где начнут строительство новых военных пунктов и баз в следующем месяце.

Провинция Хасака

Ливанское новостное агентство Al Nour передает, что на север провинции протурецкие формирования продолжили притеснения местного арабского населения. Согласно данным местных источников издания, у города Рас-аль-Эйн боевики «Сирийской национальной армии» выселили десятки семей из домов, в занятом жилье они разместили членов своих семей. В поселке Хашан огонь уничтожил несколько десятков гектаров посевов и перекинулся на жилые дома. Возгорание было вызвано обстрелом со стороны позиций СНА.

Позднее Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что боевики подконтрольной СНА «Дивизии аль-Хамза» ввели новый налог для фермеров и потребовали с каждого семь мешков пшеницы в качестве штрафа за отказ передать свои поля боевикам. Группировка обязала старост деревень собрать налог и доставить его в штаб-квартиру группировки в городе Тель Абъяд.

Как передает агентство Alkhabour 21 со ссылкой за заявление Министерства обороны Турции, в результате боевых действий турецкой армии были убиты десять членов «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны», которые попытались продвинуться в зону операции «Источник мира».

Конвой американских военнослужащих был замечен в окрестностях города Аш-Шаддади. По данным издания SOHR, силы коалиции провели очередное патрулирование на юге Хасаки и трассе М4, достигнув поселка Джавадия, после чего автоколонна из бронированных пикапов вернулась на базу.

1 Организация запрещена на территории РФ.