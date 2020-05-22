Светличная резко отреагировала на слухи о романе с Прохором Шаляпиным

Москва, 22 мая. Актриса Светлана Светличная прокомментировала слухи, что 10 лет назад у нее был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным.

«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда», — комментирует Светличная.

По словам звезды советского кинематографа, если бы Шаляпин был рядом, то она, возможно, не удержалась и дала бы ему пощечину за распространение сплетен.

«Он совсем не мой тип людей. Есть вот такие больные люди. Как вот была дама у Джигарханяна, бывшая жена. Они с Шаляпиным одного плана», — подчеркивает артистка.

Как отмечает 80-летняя Светличная, сейчас она проживает одна.

«Я — великий человек. Я нормальный человек, любящий страну, а не Шаляпина», — заявила артистка.

Напомним, что ранее фотограф и друг детства Шаляпина Виктор Панкратьев заявил, что около 10 лет назад у певца был роман со Светланой Светличной. Он отметил, что Шаляпину было чуть за 20, а Светличной уже исполнилось 70 лет. Панкратьев подчеркивал, что Светличная была очень расположена к певцу, так как рядом с ним чувствовала себя моложе. 36-летний участник «Фабрики звезд» в свою очередь не единожды отдавал предпочтения женщинам постарше. Ранее он состоял в браке с 60-летней предпринимательницей Ларисой Копенкиной.