Сожитель жестоко расправился с матерью пятерых детей в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 мая. Пятеро маленьких детей сутки находились в одной квартире с умирающей матерью, которая была жестоко избита сожителем.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. По словам соседей, сожитель погибшей регулярно ее избивал. Соседи неоднократно обращались в полицию, однако это не принесло должного результата. Мать пятерых детей пыталась выгнать мужчину, однако тот возвращался и избивал ее.

«Приходил за одним — побить ее, может, что-то забрать... Дети ходили голые, грязные. Мы их еле отмыли. Все в квартире перевернуто вверх дном. Она лежала под кроватью вся избитая, вся в синяках», — рассказали соседи погибшей.

Женщина была доставлена в больницу, однако скончалась от полученных травм. В отношении избившего ее мужчины возбуждено уголовное дело.