Илон Маск уверен, что в США статистика по коронавирусу стала «липовой»

Лос-Анджелес, 22 мая. Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что статистика числа инфицированных коронавирусом в США стала ненадежной с середины апреля, когда в нее стали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию Bloomberg Businessweek.

«Я считаю, статистика стала ненадежной, когда они начали вносить тех, кому COVID не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля», — говорит Маск.

По его словам, существует «около сотни» симптомов, схожих с COVID-19. Он говорит, что ими может быть что угодно. Маск также отметил, что среди сотрудников SpaceX не было тяжелых случаев заболевания.

«SpaceX все это время работала, поскольку мы подпадаем под исключения, связанные с национальной обороной. У нас на протяжении всей пандемии работали полный день 8 тыс. человек. У нас ноль серьезных случаев заражения или смертей, несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде», — говорит предприниматель.

По мнению Маска, когда ситуация с вирусом нормализуется, все поймут, что «это было гораздо меньшей проблемой, чем думали люди».

Ранее Илон Маск отмечал, что чипирование позволит людям с ограниченными возможностями вернуть слух и зрение. По словам предпринимателя, его компания Neuralink занимается разработкой чипа, который позволит восстанавливать практически любые повреждения мозга.