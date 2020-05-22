Украинские националисты вооружают свои отряды, продавая наркотики бойцам ВСУ

Луганск, 22 мая. Украинские националисты вооружают свои отряды за счет доходов от незаконного оборота наркотиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, украинские националисты распространяют наркотики среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. При этом недавно один военнослужащий из состава 93-й бригады ВСУ скончался от передозировки наркотиков, после чего в расположение бригады прибыла проверка, по итогам которой выяснилось, что 78% военнослужащих подразделения употребляли наркотики.

«В ходе следствия было установлено, что наркотические вещества синтетического происхождения военнослужащие получали от представителей националистической организации «Украинская добровольческая армия», которые создали разветвленную сеть продажи синтетических наркотиков», – пояснил Осадчий.

Он также добавил, что за счет наркоторговли националисты вооружают свои отряды. Кроме того, наркозависимые военнослужащие охотно меняют оружие и боеприпасы на наркотики.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.