Сирия, 22 мая. При теракте в центре Даръа пострадали два человека. В Хасаке были ликвидированы 10 членов «Отрядов народной самообороны» в результате операции турецкой армии. В Ракке «Сирийская национальная армия» открыла огонь по опорным пунктам курдских бандгрупп. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления в провинцию Даръа.

ВС Турции и союзные силы: ликвидировали в Хасаке десять боевиков из состава «Отрядов народной самообороны».

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков в Ракке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери в результате столкновения с протурецкими боевиками в Хасаке; арестовали несколько мирных жителей после рейдов в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела патрулирование на северо-востоке Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Группа неизвестных боевиков совершила нападение на штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» в городе Дибан. По информации портала Deir Ezzor, раненых и убитых при нападении не было. В нападении подозревают террористов «Исламского государства».

Источник также сообщил, что на востоке провинции продолжается серия рейдов в городе Шхиль. Боевики «Демократических сил Сирии» заключили под стражу двух молодых людей без объяснения причин. Напомним, ранее силы международной коалиции совместно с SDF взяли штурмом дом на севере города. Предварительно ВВС коалиции нанесли авиаудар по жилому дому, что привело к гибели мирного жителя. Позднее командование антитеррористическими операциями коалиции опубликовало заявление, согласно которому в ходе операции бели обезврежены террористы «Исламского государства».

Провинция Даръа

В административном центе провинции городе Даръа прогремел взрыв. Как сообщает агентство Aleppo AMC, неизвестные лица оставили самодельную бомбу на рыночной площади. По предварительным данным, при инциденте пострадали двое мирных жителей. Источники Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что наиболее вероятной целью атаки было покушение на члена сил внутренней безопасности. В попытке покушения подозревают «спящие ячейки» боевиков, их также обвиняют в нападении на блокпост сирийской армии сегодня утром и покушение на сотрудника сил безопасности.

Позднее медиаресурс Baladi Network передал, что в район прибыли подкрепления из числа 4-ой дивизии сирийской армии, которое было развернуто в районах Матар и Махата.

Провинция Ракка

В поселках Аль-Самун и Рахаят курдские боевики провели рейд с обысками в домах у местных жителей после чего арестовали несколько юношей без предъявления им обвинений. Как сообщает агентство Step News, их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Источник также сообщает, что на севере провинции на линии разграничения сил протурецких группировок и боевиков «Демократических сил Сирии» возобновились боестолкновения. «Сирийская национальная армия» открыла огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам курдских бандгрупп у деревни Арида.

Провинция Хасака

Как передает агентство Alkhabour 21 со ссылкой за заявление Министерства обороны Турции, в результате боевых действий турецкой армии были убиты десять членов «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны», которые попытались продвинуться в зону операции «Источник мира».

«Сирийская национальная армия» вводит новые налоговые сборы для фермеров в оккупированной ими зоне. Как сообщает корреспондент Baladi News, боевики собирают с фермеров и землевладельцев, которые отказались покинуть свои поля штраф в размере 7 мешков пшеницы и ячменя. Согласно источникам SOHR, боевики подконтрольной СНА «Дивизии аль-Хамза» потребовали у старост деревень собрать налог и доставить его в штаб-квартиры группировки в городах Тель-Абъяд и Рас аль-Эйн. Ранее поступали сведения о том, что боевики СНА намерено поджигали сельскохозяйственные угодья, чтобы выжить фермеров с их земель.

Конвой американских военнослужащих был замечен в окрестностях города Аш-Шаддади. По данным издания SOHR, силы коалиции провели очередное патрулирование на юге Хасаки и трассе М4, достигнув поселка Джавадия, после чего автоколонна из бронированных пикапов вернулась на базу.

1 Организация запрещена на территории РФ.