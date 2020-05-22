Блокадница собрала более 3 млн рублей семьям погибших врачей. ФАН-ТВ

97-летняя петербурженка Зинаида Корнева уже совершила подвиг — прошла Великую Отечественную войну. Спустя десятилетия героизм и жажда помощи не покинули ветерана. Она решила последовать примеру Томаса Мура, который собирал деньги для врачей Великобритании.

«Идея у меня возникла тогда, когда я увидела ролик Тома, который собирает деньги для британских врачей. И я подумала — почему бы и нам не начать сбор для наших врачей», — рассказывает Зинаида Корнеева.

Томас Мур старше Зинаиды на два года. Он тоже ветеран, прошедший Вторую мировую. В обмен на пожертвования он пообещал сто раз обойти на ходунках свой сад: таким образом он собрал 37 млн фунтов стерлингов для врачей, борющихся с коронавирусом.

Вместе с родственниками Зинаида Корнева организовала благотворительную акцию на своем Youtube канале. Чтобы собрать средства, она рассказывает истории о войне и событиях, в которых лично принимала участие. Также она записала видеообращение к брату по оружию.

«Здравствуйте Том, я узнала вашу историю, вы сильный человек и настоящий солдат. Мы вместе с вами в 45-м победили фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом», — подчеркнула блокадница.

В распределении средств Зинаиде помогает группа волонтеров: они разыскивают семьи врачей, погибших от коронавируса, и перечисляют им деньги. Всего за две недели удалось собрать более 3,6 млн рублей, которые перечислили 93 семьям. Журналисты Великобритании организовали для двух ветеранов телемост: капитан Томас позвонил Зинаиде и поблагодарил за носки, которые она связала к его столетнему юбилею, а она, в ответ, выразила признательность за его вдохновенный поступок.