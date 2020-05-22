Светлана Моргунова не может прийти в себя после смерти сына от COVID-19

Москва, 22 мая. Телеведущая Светлана Моргунова не может прийти в себя после смерти от коронавируса единственного сына Максима. Мужчина до последнего заботился о своей матери: почти каждый день приносил ей продукты, оставляя их под дверью.

Друзья и коллеги Моргуновой сильно переживают за убитую горем женщину, пишет KP.RU.

«Какой кошмар! Бедная Светочка! Она так любила сына... Воспитанный, спокойный парень был. Света обожала сына, вкладывала в него всю душу», — рассказала бывшая коллега Моргуновой Светлана Жильцова.

Близкая подруга телеведущей Вера Мусатова рассказала порталу «Собеседник», что Моргунова призналась ей, что теперь не знает, как жить дальше.

«Думаю, Светка до сих пор жива благодаря ему. Он в день по три раза ей звонил, приезжал, продукты и все необходимое привозил. Сын для Светы был главным авторитетом. Она ему верила безоговорочно!» — рассказала Мусатова.

Коллега Моргуновой Владимир Березин был знаком с Максимом с начала 1990-х. Его кончину Березин сравнил со смертью своего родственника.

«Светочка очень гордилась им всегда. Она стонет: «Я хочу умереть, я должна умереть!». Я напомнил ей про внучку, ведь она так ее любит, но она уже не слышит. Это невыносимо…» — поделился Березин.

Максим Моргунов ушел из жизни 19 мая. В одном из интервью Мусатова отмечала, что 52-летний Моргунов был здоровым мужчиной, у которого отсутствовали диагнозы страшного заболевания. Коронавирус у него был подтвержден 10 мая. Несмотря на выполнение всех предписаний специалистов, он ушел из жизни спустя девять дней.

Журналистка также подвергла критике телеведущую Елену Малышеву.

«За несколько часов до смерти он созванивался с мамой, шутил, говорил, что динамика положительная. В этом весь ужас этого вируса. Когда я слышу эти мерзости, которые говорят люди типа Елены Малышевой… Не могу. Кто бы ее дустом уже облил!» — заявила Мусатова.

Напомним, что в прошлом месяце Елена Малышева в прямом эфире Instagram назвала коронавирус «чудом чудесным». Свои слова доктор аргументировала тем, что заболевание не опасно для детей, указав на то, что «корь будет пострашнее».