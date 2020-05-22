Косачев обвинил НАТО в безответственности из-за поддержки США по ДОН

Москва, 22 мая. НАТО становится соучастницей операции по разрушению Договора по открытому небу, безответственно занимая позицию США, считает член Совета Федерации Константин Косачев.

Глава комитета Совфеда по международным делам не удивлен позиции союзников США по НАТО, которые обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу.

«Они в очередной раз совершенно безответственно встают на американскую сторону, не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора. Есть жесткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий», — сказал сенатор в интервью RT.

Именно по этой причине, выбирая между правдой и интересами, страны — члены НАТО действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации. По словам Косачева, подобное поведение военного блока вызывает только сожаление.

Члены Североатлантического альянса ранее обвинили Россию в нарушении договора. Как утверждает военный блок, российская сторона в течение многих лет якобы вводила ограничения на полеты, не совместимые с соглашением.

Ранее в пятницу МИД России сообщил, что посольство США в Москве направило официальную ноту в российское дипломатическое ведомство о решении начать процедуру по выходу Вашингтона из Договора по открытому небу.