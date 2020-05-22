Представитель Моисеева рассказал, как на самом деле обстоят дела у артиста

Москва, 22 мая. Состояние Бориса Моисеева последние 3-4 года остается стабильным. На свое здоровье артист не жалуется, заявил арт-директор музыканта Сергей Горох, комментируя слова продюсера Андрея Разина о «провалах в памяти» у Моисеева.

Как отмечает Сергей Горох, Борис Моисеев после перенесенного инсульта гуляет, смотрит записи своих концертов, а также раз в год посещает Юрмалу, где у него есть недвижимость. По словам представителя, артист общается с коллегами, в частности Моисеев поддерживает коммуникацию с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте и многими другими.

«Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается», — комментирует состояние певца его арт-директор.

Так Сергей Горох отреагировал на высказывание продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о том, что у Моисеева якобы случаются «провалы в памяти».

«Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил», — ранее говорил Разин.

Однако представитель Моисеева опровергает эту информацию.

«Андрей Разин встречался с ним, разговаривал. Они с Борей просмеялись весь вечер. Не знаю, откуда берутся такие умозаключения», — отмечает арт-директор Моисеева.

Ранее Сергей Горох рассказывал о пенсии Бориса Моисеева. Как передают «Известия», пенсия артиста составляет 55 тыс. рублей. Причем 30 тыс. рублей из них являются прибавкой за звание заслуженного артиста РФ. По словам представителя Моисеева, у артиста достаточно денег.