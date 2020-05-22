Матвиенко рассказала о преимуществах объединения регионов России

Москва, 22 мая. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо подумать над объединением некоторых регионов в России.

Ранее власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении запустить процесс объединения регионов. Матвиенко положительно оценила данную инициативу, отметив, что регионы получат новые возможности благодаря объединению.

«Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития. Надо над этим думать, обсуждать», — сказала спикер Совфеда.

Она также добавила объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа является естественным процессом, который давно назрел.