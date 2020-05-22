Турецкий журналист: Эрдоган помог США дестабилизировать Ливию

Анкара, 22 мая. Журналист турецкого издания Юсуф Караташ в своей статье для газеты Evrensel сообщил, что не Эрдоган стал главной причиной изменения баланса сил в Ливии. По его словам, агрессивные действия Анкары, хоть и имеют серьезные последствия, на самом деле укладываются в стратегию США по Ливии.

Переброски оружия и бронетехники на сторону нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и изменение количества боевиков путем вербовки наемников нельзя назвать личным успехом президента Турции. Караташ считает, что Анкара не получит от этого желаемых дивидендов.

Разделенная пополам Ливия не принесет Эрдогану желанного обогащения, считает журналист. Выгодные для Анкары области, которые включены в соглашение о морских юрисдикциях, находятся под контролем сил Ливийской национальной армии (ЛНА), главнокомандующим которой является фельдмаршал Халифа Хафтар.

В выигрыше оказались Соединенные Штаты, уверен Юсуф Караташ, поскольку вмешательство Турции помогло полностью дестабилизировать ситуацию в Ливии, как изначально и планировали в Пентагоне. Вашингтон давно добивался вовлечения ряда стран в кризис в регионе. Об этом свидетельствуют нынешние заявления НАТО, Израиля и США о поддержке Турции в Ливии.