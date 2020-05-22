Москва, 22 мая. Жителей Московской области будут штрафовать за появление без масок в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено», — сказал Воробьев.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек умерли. Более 99 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденые на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.