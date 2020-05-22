Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинции Алеппо

Дамаск, 22 мая. Российские военные провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В рамках выполнения положений меморандума о взаимопонимании, заключенного между РФ и Турцией в октябре прошлого года, подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.

Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

В Центре по примирению добавили, что со стороны боевиков, подконтрольных Турции, фактов нарушения действующего режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано не было.

Однако были зафиксированы обстрелы населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, а также населенных пунктов Дадих, Кафер-Мус, Мелладжа, Кавкаба в провинции Идлиб со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что в провинции Идлиб состоялся обмен племенными между боевиками «Хуррас ад-Дин» и правительственными войсками. Обмен произошел у города Тафтаназ, в ряды сирийской армии вернулись трое военнослужащих, захваченных в Латакии, а САА выдала группировке несколько арестованных ранее жен боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.