Иммунологи предупредили о возможных вспышках смертельных заболеваний

Москва, 22 мая. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) предупредил о возможных вспышках заболевания корью и полиомиелитом из-за нарушений в программах вакцинации детей, вызванных ограничениями из-за коронавируса. Об этом рассказал исполнительный директор организации Сет Беркли.

По его словам, сейчас дети во многих странах защищены от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Однако из-за распространения коронавируса прогресс находится под угрозой, что создает риск возрождения таких болезней, как корь и полиомиелит.

«Поддержание программ по вакцинации не только предотвратит новые вспышки, но также обеспечит наличие инфраструктуры, необходимой для развертывания возможной вакцинации против COVID-19 в глобальном масштабе», — добавил эксперт.

В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор заявила, что необходимо возобновить прививки как можно скорее, «иначе мы рискуем обменять одну смертельную вспышку на другую».

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и GAVI предупредили об опасности нарушения в период пандемии нового коронавируса программы вакцинации. Из-за этого 80 миллионов детей в возрасте до одного года подвергнутся риску серьезных заболеваний.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны. Первые случаи заражения были выявлены в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день число заразившихся превысило пять миллионов человек, из них около двух миллионов человек выздоровели. От инфекции скончались порядка 334 тысяч человек.