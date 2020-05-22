Малышева не стала отвечать на резкую критику подруги Моргуновой после смерти ее сына

Москва, 22 мая. Журналист Вера Мусатова подвергла критике доктора и телеведущую Елену Малышеву, узнав о смерти Максима Моргунова, единственного сына известного диктора Светланы Моргуновой.

В одном из интервью Мусатова отмечала, что 52-летний Моргунов был здоровым мужчиной, у которого отсутствовали диагнозы страшного заболевания. Коронавирус у него был подтвержден 10 мая. Несмотря на выполнение всех предписаний специалистов, он ушел из жизни спустя 9 дней.

«За несколько часов до смерти он созванивался с мамой, шутил, говорил, что динамика положительная. В этом весь ужас этого вируса. Когда я слышу эти мерзости, которые говорят люди типа Елены Малышевой… Не могу. Кто бы ее дустом уже облил!» — заявила Мусатова, узнав о кончине Моргунова.

Напомним, что в прошлом месяце Елена Малышева в прямом эфире Instagram назвала коронавирус «чудом чудесным». Свои слова доктор аргументировала тем, что заболевание не опасно для детей, указав на то, что «корь будет пострашнее». Позже она объясняла, что остальные вирусы смертельно опасны для маленьких детей и беременных женщин, в то время как коронавирус их щадит.

Корреспонденты Nation News обратились к Елене Малышевой с просьбой прокомментировать резкое высказывание Мусатовой.

«Вы знаете, никаких комментариев», — ответила телеведущая.

Ранее певец Филипп Киркоров отреагировал на новость о смерти сына телеведущей Светланы Моргуновой. Поп-исполнитель поделился подробностями из жизни Максима Моргунова у себя в Instagram. Он пожелал сил Моргуновой, чтобы суметь выдержать эту страшную трагедию.