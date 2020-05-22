В ВОЗ обозначили новый эпицентр пандемии COVID-19

Женева, 22 мая. Новым эпицентром пандемии COVID-19 стала Южная Америка, больше всего пострадала Бразилия, сообщил журналистам директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

«Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах», — сообщил Райан.

По его словам, озабоченность ВОЗ вызывает ситуация во многих странах континента, однако «безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия». Райан уточнил, что сейчас страна приближается к 300 тыс. заражений. Большая часть выявляется в Сан Пауло.

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти рассматривают возможность запрета на въезд в страну из Бразилии из-за роста там случаев инфицирования COVID-19. Как передавал RT, по словам главы Белого дома, США направляют в Бразилию аппараты искусственной вентиляции легких.

О критической ситуации с коронавирусом в Латинской Америке 19 мая заявила глава отделения «Врачей без границ» в Бразилии Ана де Лемос. По ее словам, ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет предполагать, что регион станет новым очагом распространения коронавируса. В некоторых латиноамериканских городах обстановка идентична ситуации в США и Европе на пике эпидемии. Больше всего экспертов беспокоит то, что в сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису.

Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, в Бразилии коронавирусом заразились 310 087 человек, 20 047 пациентов скончались.