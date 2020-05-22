Французский автогигант Renault оказался на грани банкротства

Париж, 22 мая. Французская автомобилестроительная корпорация Renault оказалась на грани банкротства. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, власти Франции намерены дать корпорации Renault кредит в размере пяти миллиардов евро, что позволит компании преодолеть кризис, который был вызван эпидемией коронавирусной инфекции. Он также выразил надежду, что помощь со стороны государства позволит избежать сокращений на заводах автогиганта.

«Да, Renault может исчезнуть. Renault играет на выживание и компания должна, в частности, взять на себя обязательства по поддержанию во Франции определенных видов деятельности», — отметил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.