В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений

Ростов-на-Дону, 22 мая. Ростовская область ослабляет режим ограничений, введенный из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости. При этом продажа продукции, которая не входит в этот перечень, будет также осуществляться в этих магазинах.

«Вместе с тем постановлением установлены некоторые ограничения для непродовольственных магазинов, которые могут возобновить деятельность. Площадь их торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у магазинов должен быть уличный вход. Это требование исключает возобновление торговли в магазинах, расположенных в торговых центрах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти в регионе действуют соразмерно ситуации.