Ученые назвали способ, как сделать жирную пищу полезной для здоровья

Москва, 22 мая. Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) назвали способ, с помощью которого можно сделать жирную пищу полезной для здоровья, сообщает «Ридус». Исследователи утверждают, что секрет кроется в специях.

Как отмечают специалисты, высококалорийная пища вредна тем, что провоцирует в организме воспалительную реакцию, под действием которой, пациенты начинают набирать вес. Это грозит риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Исследователи говорят, что решить данную проблему можно при помощи правильного питания и физических нагрузок. Тем не менее этот метод может подойти не каждому. Тогда американские ученые решили провести эксперимент: они взяли смесь базилика, лаврового листа, черного перца, корицы, кориандра, зиры, имбиря, орегано, петрушки, красного перца, розмарина, тимьяна, куркумы и приправили этим жирную пищу. Часть еды они приправили шестью граммами специй, вторую часть — двумя граммами, а третью оставили без приправ. Затем они предложили эти блюда двенадцати добровольцам, испытывающим проблемы с лишним весом. После трапезы ученые взяли образцы крови у добровольцев, чтобы выяснить, влияет ли пища на маркеры воспаления в организме. Результаты эксперимента показали, что меньше всего негативного воздействия оказала еда, приправленная шестью граммами специй.

«Если вам нравятся специи, они могут стать способом сделать пищу с высоким содержанием жиров или углеводов более полезной для здоровья», — констатирует Конни Роджерс, одна из авторов исследования.

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