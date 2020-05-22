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Погребинский заявил, что серьезные конкуренты Зеленского «уже не за горами»

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Погребинский заявил, что серьезные конкуренты Зеленского «уже не за горами»

Киев, 22 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не сделал ничего стоящего за год работы на посту главы государства. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, Зеленский ведет себя по-хамски, кривляясь и издеваясь над пенсионерами, так как осознает, что в данный момент у него весьма высокий рейтинг.

«Мы заслужили на исходе своей жизни вот такого президента, который кривляется на экране телевизора почти каждый день, говорит всякие банальности, демонстрирует свой низкий уровень культуры, образования», — пояснил Погребинский.

Он также добавил, что в первые месяцы своего президентства Зеленский выглядел растерянно, однако теперь он пытается показать себя «хозяином положения».

«Если тогда он был такой немножко растерянный человек, не пытался самоутвердиться, то вчера я его уже видел как человека абсолютно самовлюбленного, довольного собой, который свысока относится к некоторым героям нашей политической жизни», — подчеркнул политолог.

Погребинский добавил, что Зеленскому не стоит обольщаться своим высоким рейтингом, так как в преддверии очередных выборов у него появятся серьезные конкуренты. По его словам, серьезные конкуренты Зеленского «уже не за горами».

«Можно не сомневаться, что они в следующем году наверняка появятся. И дальше посмотрим, что будет в следующем году в этих опросах», — отметил он.

 

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