حصاد أخبار ليبيا ، 22 مايو: لا يمكن للسفن الحربية التركية ان تتداخل مع سلاح الجو للجيش الوطني الليبي، أوضح الخبير أسباب تقاعس الأمم المتحدة عن الجرائم

ليبيا ، 22 مايو: تمكنت القوات الجوية للجيش الوطني الليبي من تفادي هجمات السفن التركية ، ابلغ الجيش الوطني الليبي عن ترميم 4 طائرات مقاتلة.

قيادة الجيش الوطني الليبي شكرت التقنيين على ترميم المقاتلات

وقام متخصصون من فرق اللوجستيات التابعة للجيش الوطني الليبي للمشير خليفة حفتربعملية استعادة وترميم أربعة مقاتلات لم يستخدموا منذ وقت طويل.

لن تتمكن السفن الحربية التركية قبالة سواحل ليبيا من اعتراض طائرات الجيش الوطني الليبي

أوضح الخبير العسكري ، سيرجي خاتليف ، لماذا سيكون للطائرات التي أعاد الجيش الوطني الليبي بناءها تأثير كبيرعلى الوضع في ليبيا ، وسوف تكون قادرة على تجنب هجمات الرادار من قبل السفن التركية.

قد استبعدت وزارة الخارجية حدوث انخفاض في النشاط الإرهابي في أفريقيا وسط وباء كوفيد19

أكد نائب وزير الخارجية أوليغ سيرومولوتوف أن خطر الهجمات الإرهابية الجديدة لا ينخفض في أوروبا ، وكذلك في مناطق القتال في أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان ، حيث هناك ارتفاع لنشاط الإسلاميين المتطرفين.

كوشكين يصف صمت الأمم المتحدة بـ "الزائف" رداً على تصرفات تركيا في ليبيا

لم ترد الأمم المتحدة على انتهاك حظر الأسلحة من جانب تركيا ، لأنها تدعم أيضًا حكومة الوفاق الوطني الغير شرعية في ليبيا. صرح بذلك رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا الروسية للاقتصاد ,أندري كوشكين.

وصف بيرنجييف الأعمال الإرهابية لتركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا

أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بالجامعة الروسية بليخانوفا للاقتصاد ، ألكسندر بيريندزييف ، واثق من أن روسيا يجب أن تعلن أن حكومات الوفاق الوطني منظمة إرهابية. من الضروري أيضًا لفت انتباه تركيا إلى أنها متورطة في أنشطة إرهابية في ليبيا.

شرح ليونكوف تدخل أردوغان في الصراع الليبي إلى جانب حكومة الوفاق الوطني

وفقا للخبير العسكري أليكسي ليونكوف ، تصعد أنقرة عمدا العمليات العسكرية ولا تساهم في عمليات السلام في ليبيا.

أيد وفد بنغازي ودرنة خطة صالح لليبيا.

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بوفدين من بنغازي ودرنة لمناقشة حل الأزمة في ليبيا. وكان الموضوع الرئيسي الذي أثير في المحادثات هو مبادرة السلام التي اقترحها صالح من قبل.