Турция грубо нарушила резолюцию ООН, отправив армейский самолет в Ливию

Мисурата, 22 мая. Турецкие военные направили в ливийскую Мисурату грузовой самолет С-130Е ВВС, нарушив договоренности международного сообщества о невмешательстве в ливийский кризис. На подозрительный рейс обратили внимание наблюдатели.

To my knowledge, this is the first direct flight of a Turkish Air Force aircraft into ????????#Libya. However most commercial tracking websites hide military flights; other websites lack coverage.



Unlike most other flights (including GNA), this flight was avoiding all of Athinai FIR. https://t.co/p5fBaqAc4f pic.twitter.com/4L9fpc6nGa — Gerjon | חריון (@Gerjon_) May 22, 2020

Отмечается, что Анкара впервые решила напрямую направить боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) самолет с военным грузом. До настоящего момента полеты между террористами и Турцией осуществлялись только частными самолетами в управлении ПНС или коммерческих компаний.

Полет грузового турецкого самолета в Ливию может интерпретироваться международным сообществом как факт явного вмешательства в дела другой страны.

Примечательно, что ранее наблюдатели сообщали о резко увеличившейся интенсивности авиарейсов между Турцией и территориями, оккупированными боевиками ПНС. Сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) отмечала, что Анкара продолжает переброску в Ливию наемников из Сирии. Сейчас, по данным организации, в стране находится порядка 10 тысяч сирийских радикалов.