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Турция грубо нарушила резолюцию ООН, отправив армейский самолет в Ливию

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Турция грубо нарушила резолюцию ООН, отправив армейский самолет в Ливию

Мисурата, 22 мая. Турецкие военные направили в ливийскую Мисурату грузовой самолет С-130Е ВВС, нарушив договоренности международного сообщества о невмешательстве в ливийский кризис. На подозрительный рейс обратили внимание наблюдатели.

Отмечается, что Анкара впервые решила напрямую направить боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) самолет с военным грузом. До настоящего момента полеты между террористами и Турцией осуществлялись только частными самолетами в управлении ПНС или коммерческих компаний. 

Полет грузового турецкого самолета в Ливию может интерпретироваться международным сообществом как факт явного вмешательства в дела другой страны. 

Примечательно, что ранее наблюдатели сообщали о резко увеличившейся интенсивности авиарейсов между Турцией и территориями, оккупированными боевиками ПНС. Сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) отмечала, что Анкара продолжает переброску в Ливию наемников из Сирии. Сейчас, по данным организации, в стране находится порядка 10 тысяч сирийских радикалов.

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