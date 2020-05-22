Врачи выявили коронавирус у ливийца, прилетевшего из Турции

Триполи, 22 мая. В Ливии подтвердили еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Новый тип вируса обнаружили у вернувшегося из Турции гражданина, сообщают сотрудники Национального центра борьбы с COVID-19. В общей сложности коронавирус выявлен у 72 человек, три человека умерли, 38 — выздоровели.

Пандемия коронавирусной инфекции стала причиной введения в Ливии гуманитарного перемирия с 18 марта. Однако опасная болезнь не остановила террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которые продолжают обстреливать ряды Ливийской национальной армии (ЛНА) и жилые кварталы.

Основной причиной распространения COVID-19 послужила переброска сирийских боевиков Турцией на помощь ПНС. Первые случаи заражения выявили у террористов, которые Анкара активно дислоцирует в Триполи. Это подтвердила и американская журналистка Линдси Снелл. Обеспокоенность в связи пандемией ранее высказал комиссар Африканского союза по вопросам безопасности Смаил Шерги, указавший, что террористы могут воспользоваться ею. По его словам, сирийские террористы могут воспользоваться пандемией коронавирусной инфекции и активизироваться не только в Ливии, но и в других странах Африки.

Подконтрольные Фаейзу Сарраджу бандформирования в свою очередь не церемонятся с заболевшими. Главарь «МВД» ПНС Фатхи Башага приказал отправлять всех с коронавирусом сразу в тюрьму, в то время как для боевиков сохраняются свободные места в больницах.