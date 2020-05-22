Переболевшая коронавирусом Пушкина выписалась из больницы

Москва, 22 мая. Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина сообщила о своей выписке после COVID-19. Радостной новостью парламентарий поделилась в Instagram.

«Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям!» — написала Пушкина в блоге.

Она поблагодарила всех добрых людей за поддержку, а также врачей и медперсонал за профессионализм и героизм.

Интернет-пользователи поздравили переболевшую коронавирусом Пушкину с выздоровлением и призвали быть аккуратнее.

«Ура! Поздравляю с выпиской!» — написала elena_golyakovskaya.

«С выздоровлением, дорогая», — поздравил депутата певицу denisklyaver.

«С выздоровлением! Берегите себя!» — призвала reginka__fedorova.

«Не болейте. Здоровья вам!» — пожелала 9055.tatiana.

«С новыми силами и окрепшим духом, с выздоровлением вас», — добавила nuralieva1941.

В середине мая Пушкина сообщила, что у нее был положительный тест на коронавирус. Депутат отметила, что у нее не было симптомов коронавируса, но компьютерная томография показала изменения в органах дыхательной системы минимальны.