Жорин рассказал о «чудесном» исцелении госпитализированного экс-мужа Лолиты

Москва, 22 мая. Адвокат популярной певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал о «чудесном исцелении» ее бывшего мужа Дмитрия Иванова, которого недавно госпитализировали.

Жорин указал, что Иванов в комментариях прессе намекал, что покушение на него организовал адвокат певицы. Покушение, по словам представителя Лолиты, экс-возлюбленный певицы связывает с его словами в суде.

«Я выяснил, что с Ивановым произошло чудесное исцеление, потому что когда появились новости о его госпитализации, журналисты писали, что он находится фактически при смерти», — сказал Жорин в интервью «Пятому каналу».

Однако потом Иванов, у которого по информации некоторых СМИ была сломана челюсть, активно стал отвечать на вопросы журналистов и спокойно с ними общался по телефону. Жорин призвал не верить «глупым информационным вбросам» экс-супруга исполнительницы и объявить ему бойкот за фейки.

Накануне Иванов подтвердил свою госпитализацию. По его словам, с ним все в порядке, однако врачи запретили ему разговаривать. Сообщалось, что Иванов поступил в больницу с различными травмами.

Летом прошлого года в социальных сетях Лолита объявила о расставании с супругом, поскольку они долгое время оставались равнодушными друг к другу.