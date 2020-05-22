Ракета «Союз-2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка. ФАН-ТВ

На космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом на борту. По информации Минобороны, старт и выход аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Помимо этого, в расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту, и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил России.

«На эту минуту разгонный блок с космическим аппаратом устойчиво сопровождается наземными средствами. Таким образом, орбитальная группировка Российской Федерации пополнится еще одним новым космическим аппаратом в интересах Министерства обороны», — заявил заместитель командующего 15-й армией ВКС по вооружению, полковник Евгений Пономаренко.

Добавим, произведенный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк стал третьим в 2020 году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались в Архангельской области 8 октября 2004 года. За это время проведено 45 пусков ракет-носителей этого типа.