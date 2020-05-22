Москва, 22 мая. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице наблюдается динамика, которая свидетельствует об улучшении ситуации с коронавирусом.

«Ситуация с коронавирусом в Москве в последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

В России выявлено более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек умерли. Более 99 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. В связи с риском распространения заболевания в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.