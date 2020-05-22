Кудряшов: Турция противопоставила себя всему исламскому миру, поддержав ПНС Ливии

Министерство обороны Турции выступило с заявлением по поводу ситуации в Ливии, объяснив свое вторжение в страну стремлением «сформировать независимую, суверенную и процветающую Ливию». Помимо этого, Анкара, незаконно присвоившая себе акваторию Средиземноморья в ущерб интересов других стран, заявила, что обеспечивает территориальную целостность и национальное единство всех ливийских граждан без исключения под руководством и правлением самих же ливийцев.

Однако, как известно, Турция выступает на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), которое состоит из преступников и членов таких террористических организаций, как ИГ1, «Братья мусульмане», «Аль-Каида»1 (все запрещены в РФ) и других радикальных исламистских группировок. Ливийская общественность выступает против боевиков ПНС, которые привели в страну турецких оккупантов и превратили ее в оплот терроризма. Народ поддерживает единственную законную власть — Восточное правительство, а также силы фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Министр обороны Турции Хулуси Акар открыто заявил о военной поддержке террористов ПНС, что является прямым нарушением международного законодательства и нарушает оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии. Представитель Восточного правительства североафриканского государства в Российской Федерации Станислав Кудряшов объяснил журналистам Федерального агентства новостей, почему президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает эскалацию ливийского кризиса и какие цели он преследует.

«Анкара противопоставила себя всему исламскому миру, провозгласив себя его лидером. Турецкое правительство пытается создать у себя некие религиозно-образовательные учреждения, переманить к себе преподавателей из других стран. Такая активная позиция Эрдогана вызывает раздражение не только за рубежом, но и в среде местных священнослужителей, поскольку все прекрасно понимают, где находится источник истины и центр исламского богословия. Например, в старейшей египетской исламской академии аль-Азхар, в ОАЭ, в Саудовской Аравии, где расположен священный город всех мусульман Мекка», — напомнил Кудряшов.

Эксперт считает, что попытки Турции присвоить себе статус лидера арабского мира связаны с внутренними проблемами в стране. По этой же причине Эрдоган заинтересован во внешних конфликтах.

«Никаких серьезных культурно-религиозных центров на территории Турции нет, но Эрдоган пытается синтетически и искусственно их создать. То же самое можно сказать о военных амбициях Анкары, — отмечает собеседник ФАН. — Поскольку с экономической точки зрения Турция проживает не самые лучшие времена, создаются внешние проекты по псевдоосвобождению неких наследников Османской империи, которые якобы проживают на территории Ливии. Таким образом отвлекается внимание общества от реальных проблем. Создается образ несуществующего внешнего врага, позволяющего Анкаре вмешиваться во внутриполитические дела третьих государств, где насаждаются турецкие приоритеты и трактовки внутренних процессов».

По словам Кудряшова, поддерживаемые Турцией боевики не являются ни законной властью североафриканского государства, ни избранным ливийским народом правительством.

«Совершенно очевидно, что сторона, которую Турция поддерживает в ливийском конфликте, находится у власти незаконно. Члены ПНС — это террористы, соответственно, вся их власть ранее поддерживалась оружием и исламистскими бандформированиями, а, по сути, с помощью выходцев из ИГ и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещены в РФ), которых переодели в форму силовых структур так называемого «правительства». На сегодняшний день вся триполитанская власть опирается и даже основывается на военной мощи Турции. Но надо понимать, что Турция не единственная страна в мире, у которой есть беспилотники и армия», — напомнил дипломат.

Он привел примеры влиятельных представителей арабского мира и подчеркнул, что на их фоне Турция неконкурентоспособная страна. Однако именно преуспевающие государства критикуют позицию Эрдогана по Ливии и выступают против ПНС.

«В данном контексте стоит учитывать, что самая мощная армия на Ближнем Востоке у Египта. Из всех арабских стран их ВС наиболее многочисленные, обученные и хорошо вооруженные. Не стоит забывать и про Саудовскую Аравию — страну, которая исторически является лидером исламского мира, на территории которой находится некая элита, объединяющая вокруг себя все арабские страны. ОАЭ представляет самые развитые центры современных технологий в регионе, которые пользуются успехом на Западе. В Иордании проживает реальный потомок династии пророка Мухаммеда, а в Марокко — второй действующий потомок. Все эти государства значимы и имеют большой вес в исламском и арабском мире. Все они поддерживают сторону фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, Временное правительство и Палату представителей, а не ПНС», — отметил эксперт.

Кудряшов считает, что Эрдоган не понимает, насколько рискует, вмешиваясь в ливийский кризис и противопоставляя свою страну всему исламскому миру:

«Большинство арабов и мусульман поддерживают ливийский народ, а народ — Хафтара. Турция в меньшинстве, никто не готов встать на ее сторону. Я уверен, что время расставит все на свои места и мы увидим, что эта военная авантюра станет капканом для Турции. Они сами еще не отдают себе отчета, в какую продолжительную игру их втянули. Безусловно, все это не закончится на уничтожении нескольких «Панцирей» и не позволит туркам одержать стратегическую победу в ливийской кампании».

В заключение представитель Восточного правительства Ливии в РФ заявил, что турецкий народ не простит Эрдогану многочисленные потери в североафриканском государстве.

«В долгосрочной перспективе — это серьезная военная кампания, которая будет высасывать внутренние ресурсы страны. Последуют потери экономические, технические, а главное — человеческие. Все это приведет к возмущению турецкого народа, потому что турки хорошие, работящие, открытые люди. Они ведут торговлю, занимаются земледелием, туристической деятельностью и так далее. Эрдоган пытается из личных амбиций заставить их становиться убийцами на внешних рубежах: захватывать чужие страны и так далее. Это приведет к тому, что народ отвергнет данное правительство. Турецкому лидеру предстоит столкнуться с проблемами, которые он сам породил», — резюмировал Кудряшов.

1 Организация запрещена на территории РФ.