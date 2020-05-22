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Столтенберг заявил об открытости стран НАТО для диалога с Россией

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Столтенберг заявил об открытости стран НАТО для диалога с Россией

Брюссель, 22 мая. Страны Североатлантического альянса открыты для диалога с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО по вопросам снижения военных рисков и транспарентности. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг по итогам обсуждения Договора по открытому небу.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из ДОН. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. И оговорился, что возобновление договора возможно.

«Страны НАТО по-прежнему открыты для диалога с Россией в Совете Россия–НАТО по вопросам транспарентности и снижения военных рисков», — подчеркнул Столтенберг.

Упомянутый генсеком совет создали в 2002 году как площадку для взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Россией и странами НАТО по важным направлениям, в частности, по борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась.

Столтенберг заявил об открытости стран НАТО для диалога с Россией

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее подчеркнул, что Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока действует это соглашение. Дипломат выразил надежду, что и остальные страны — участники соглашения будут добросовестно подходить к своим обязанностям.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал обвинения со стороны США по ДОН в адрес России голословными. Он заметил, что американцы действуют по давно проработанному сценарию.

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Источник: РИА Новости
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