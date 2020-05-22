Столтенберг заявил об открытости стран НАТО для диалога с Россией

Брюссель, 22 мая. Страны Североатлантического альянса открыты для диалога с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО по вопросам снижения военных рисков и транспарентности. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг по итогам обсуждения Договора по открытому небу.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из ДОН. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. И оговорился, что возобновление договора возможно.

«Страны НАТО по-прежнему открыты для диалога с Россией в Совете Россия–НАТО по вопросам транспарентности и снижения военных рисков», — подчеркнул Столтенберг.

Упомянутый генсеком совет создали в 2002 году как площадку для взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Россией и странами НАТО по важным направлениям, в частности, по борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа совета затормозилась.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее подчеркнул, что Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока действует это соглашение. Дипломат выразил надежду, что и остальные страны — участники соглашения будут добросовестно подходить к своим обязанностям.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал обвинения со стороны США по ДОН в адрес России голословными. Он заметил, что американцы действуют по давно проработанному сценарию.